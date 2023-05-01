В Minecraft рухнул сервер после митинга у памятника Жириновскому

В ЛДПР заявили, что в Minecraft упал сервер после онлайн-митинга у памятника Жириновскому

В популярной видеоигре Minecraft упал сервер после онлайн-митинга у памятника основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому на «цифровое» 1 Мая. В партии заявили, что в демонстрации поучаствовали свыше 12 тысяч пользователей, передает РИА Новости.

«Мы провели в компьютерной игре Minecraft первую цифровую Первомайскую демонстрацию, [которая стала] самым массовым митингом, прошедшим сегодня в стране. В мероприятии успели принять участие более 12 тысяч сторонников со всего мира. (…) Сервер не выдержал числа желающих и рухнул», — сообщили в ЛДПР.

Партия также поблагодарила всех участников мероприятия. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов в ходе выступления на виртуальном митинге уточнил, что это только первое подобное мероприятие, которое призвано акцентировать внимание на роли цифровой среды в современном обществе. Партия намерена использовать эту и другие игровые платформы для общения с избирателями и привлечения новых сторонников, добавили в политическом объединении.

Ранее представители «М.Видео-Эльдорадо» перечислили самые востребованные игры на различных консолях в первом квартале 2023 года. а Nintendo Switch наиболее продаваемой оказалась игра Minecraft — в топ также включили F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, Mortal Kombat 11: Ultimate, Super Mario Odyssey и Bayonetta 3.