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10:54, 12 мая 2023Россия

Петербуржец в ТЦ пытался заглянуть школьнице под юбку и оказался в полиции

В Санкт-Петербурге мужчина в ТЦ пытался заглянуть школьнице под юбку и оказался в полиции

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Санкт-Петербурге мужчина в торговом центре «Континент» пытался заглянуть 17-летней школьнице под юбку и оказался в полиции. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

По информации издания, старшеклассница обратилась к сотрудникам полиции и рассказала, что на эскалаторе в ТЦ мужчина пытался заглянуть ей под юбку с помощью камеры телефона.

В тот же день оперативники задержали 34-летнего петербуржца. За ним не числится судимостей, в памяти его телефона не нашли фотографий школьницы. Однако давать какие-либо объяснения полицейским он отказался.

Выяснилось, что к номеру горожанина привязан аккаунт с женским именем, где размещены снимки эротического содержания.

По факту происшествия в ТЦ организовали проверку, уголовное дело пока не возбудили.

В апреле сообщалось, что в Петербурге мужчина со спущенными штанами приглашал 12-летнюю школьницу сесть в салон автомобиля Toyota. Девочка записала номера иномарки, ее мать передала информацию в полицию.

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Анна Щербакова
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