В Турции рассказали о стремлении Вашингтона подчинить Анкару

Глава МВД Турции Сойлу осудил стремление Вашингтона подчинить Анкару

Вашингтон стремится подчинить Анкару, но турецкая сторона действует только из своих национальных интересов. Об этом заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу, передает CNN Türk.

Министр осудил попытки США оказать давление на Турцию. «Мир не смог решить продовольственный кризис.... Единственная авторитетная страна — это Турция. Турция занимает четкую позицию в своей внешней политике. США говорят: придите и подчинитесь мне. Мы подчиняемся интересам Турции», — подчеркнул он.

Ранее Сойлу упрекнул США в попытке вмешаться в выборы. По его словам, целью манипуляций западной прессы в отношении предстоящих выборов в Турции является реализация плана Вашингтона. Министр убежден, что Запад проник в политическую систему Турции после 1960 года. По его мнению, действующий президент Турции Тайип Эрдоган ликвидировал все эти проникновения Запада.