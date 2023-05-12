Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:18, 12 мая 2023Мир

В Турции рассказали о стремлении Вашингтона подчинить Анкару

Глава МВД Турции Сойлу осудил стремление Вашингтона подчинить Анкару
Анкара

Анкара. Фото: Андрей Бабушкин / ТАСС

Вашингтон стремится подчинить Анкару, но турецкая сторона действует только из своих национальных интересов. Об этом заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу, передает CNN Türk.

Министр осудил попытки США оказать давление на Турцию. «Мир не смог решить продовольственный кризис.... Единственная авторитетная страна — это Турция. Турция занимает четкую позицию в своей внешней политике. США говорят: придите и подчинитесь мне. Мы подчиняемся интересам Турции», — подчеркнул он.

Ранее Сойлу упрекнул США в попытке вмешаться в выборы. По его словам, целью манипуляций западной прессы в отношении предстоящих выборов в Турции является реализация плана Вашингтона. Министр убежден, что Запад проник в политическую систему Турции после 1960 года. По его мнению, действующий президент Турции Тайип Эрдоган ликвидировал все эти проникновения Запада.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Китай анонсировал визит своего спецпредставителя в Россию и на Украину
Международная федерация гимнастики оставила в силе отстранение россиян
Девятилетний воспитанник российского детдома отравился лекарствами и впал в кому
Депутат Госдумы рассказал о попытке дать ему взятку в 50 тысяч евро
Психолог назвала способы распознать паническую атаку
Крупный поставщик нефти вернется на мировой рынок
Одной категории россиян предложили ускорить получение квартир за участие в СВО
Мастер назвал самые нелепые надписи для татуировки
Гузеева ответила на критику словами «на насекомых не обижаюсь»
Президент Литвы заявил о рассмотрении членства Украины в НАТО на саммите альянса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.