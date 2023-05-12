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19:54, 12 мая 2023Силовые структуры

Раскрыты новые подробности дела московского отравителя в электричках

Московский отравитель в электричках использовал нейролептик, подмешанный в коньяк

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Московского отравителя Алексея Выговского снова будут судить; теперь ему вменяется гибель в электричках еще 22 жертв. Новые подробности дела раскрыл «КП».

Серийного преступника поймали еще в 2009 году и через два года осудили за смерть 15 человек на 22 года лишения свободы. За прошедший период следователи установили, что Выговский отравил еще 22 пассажира. Он признал вину в их гибели.

По данным следствия, отравитель высматривал жертв на площади трех вокзалов в Москве, выбирая подвыпивших в хорошей одежде. Затем он подсаживался к ним в электричках и предлагал выпить из своей фляжки под разными предлогами. В алкоголь был подмешан нейролептик, от которого у жертвы наступала острая сосудистая недостаточность и она тут же умирала. Выговский после этого забирал у погибшего телефоны, банковские карты, деньги и ценности.

По такой схеме он промышлял с 2007 года. Поймать его смогли только благодаря показаниям одного выжившего мужчины. На допросах отравитель признался, что для него это была работа.

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Любовь Ширижик
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