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18:28, 4 мая 2023Силовые структуры

СКР нашел еще 22 жертвы серийного российского отравителя Выговского

СКР нашел еще 22 жертвы серийного отравителя, орудовавшего на вокзалах 15 лет назад

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве раскрыли серию преступлений, совершенных на объектах железнодорожного транспорта более 15 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в процессе изучения более чем 45 архивных уголовных дел, связанных со смертельным отравлением граждан на столичных вокзалах и в электричках, было обнаружено, что причиной смерти 22 человек стало отравление одним и тем же нейролептиком, который находился в ограниченном обороте и использовался для лечения психически больных.

Следователи установили личность 36-летнего уроженца Владивостока, ранее осужденного за серию аналогичных преступлений. Речь идет об Алексее Выговском, уточнил источник «Ленты.ру». Серийный отравитель подходил к нетрезвым гражданам на вокзалах и в электричках (чаще всего Курского и Казанского направлений) и угощал их спиртным, в которое был подмешан препарат азалептин. Когда жертва теряла сознание, Выговский забирал у нее деньги и ценности и скрывался.

Сейчас ему предъявлено обвинение в совершении 44 преступлений по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и пункту «в» части 4 статьи 162 («Разбой»).

В 2011 году суд приговорил Выговского к 22 годам и 3 месяцам колонии строгого режима. Тогда было известно, что в результате отравления 17 потерпевших скончались, а 15 попали в реанимацию.

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Екатерина Власова
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