На сайте Зеленского появилась петиция о возвращении празднования Дня Победы 9 мая

На сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием вернуть празднование Дня Победы 9 мая и отменить День Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

В тексте обращения говорится, что предки украинцев воевали не за Россию, а за Украину, которая была в составе СССР, «поэтому нет смысла отменять этот праздник».

«Прошу президента Украины вернуть праздник 9 мая и отменить праздник День Европы», — сказано в петиции, зарегистрированной 11 мая. На данный момент она собрала около 70 голосов из необходимых для рассмотрения 25 тысяч.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране объявляется Днем Европы. В заявлении президента указано, что этот день будет посвящен историческому единству всех европейцев, которые уничтожили нацизм.