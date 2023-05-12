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08:08, 12 мая 2023Бывший СССР

На сайте Зеленского появилась петиция о возвращении празднования Дня Победы

На сайте Зеленского появилась петиция о возвращении празднования Дня Победы 9 мая

Кадр: видео Telegram-канал «Политика Страны»

На сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием вернуть празднование Дня Победы 9 мая и отменить День Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

В тексте обращения говорится, что предки украинцев воевали не за Россию, а за Украину, которая была в составе СССР, «поэтому нет смысла отменять этот праздник».

«Прошу президента Украины вернуть праздник 9 мая и отменить праздник День Европы», — сказано в петиции, зарегистрированной 11 мая. На данный момент она собрала около 70 голосов из необходимых для рассмотрения 25 тысяч.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране объявляется Днем Европы. В заявлении президента указано, что этот день будет посвящен историческому единству всех европейцев, которые уничтожили нацизм.

Марина Совина
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