В России появится система выплат для военных врачей

С 1 января в России запустят программу компенсационных выплат для военных врачей

Российские власти запустят программу выплат для военных врачей, она появится с 1 января 2024 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

В постановлении говорится, что врачи, фельдшеры и медсестры с нового года будут получать единовременные компенсационные выплаты при поступлении на работу в гарнизонные медицинские учреждения. Причем размер выплат будет зависеть от того, где располагаются воинские части. Так, если они находятся вне населенных пунктов в Дальневосточном федеральном округе, районах Крайнего Севера и регионах Арктической зоны России, то врачи получат 2 миллиона рублей, фельдшеры и медсестры — 1 миллион рублей. Тем медицинским работникам, кто готов переехать в гарнизонные части в труднодоступных районах, полагается компенсация в 1,5 миллиона рублей.

Уточняется, что выплату можно будет получить, если заключить трудовой договор как минимум на пять лет. В правительстве уточнили, что под программу попадают не только практикующие врачи, но и выпускники медицинских вузов. Однако, если выпускник захочет уволиться до истечения этого срока, ему придется вернуть в бюджет часть выплаченной ему суммы.