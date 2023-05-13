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04:55, 13 мая 2023Бывший СССР

В Киеве на территории больницы загорелась машина скорой помощи

Власти Киева: на территории Александровской больницы загорелась машина скорой помощи

Фото: Telegram-канал Киевской городской военной администрации

На территории Александровской больницы в Киеве загорелась машина скорой помощи, об этом сообщается в Telegram-канале городской военной администрации украинской столицы.

«На территории Александровской больницы произошло возгорание в автомобиле скорой медицинской помощи. Во время ликвидации пожара был обнаружен труп женщины (ориентировочно 92 года)», — сообщили власти.

Отмечается, что была обнаружена женщина в возрасте приблизительно 60 лет, она получила ожоги 1-2 степени. В настоящее время пожар ликвидирован.

В администрации подчеркнули, что взрывов, о которых сообщали в городских пабликах и Telegram-каналах, не произошло, а также призвали сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

Ранее в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Сигналы прозвучали в Киевской, Винницкой, Полтавской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Житомирской областях.

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Марина Совина
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