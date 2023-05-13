Украинский пленный рассказал о жесткой мобилизации в ВСУ

Украинский пленный Ляшенко рассказал о жесткой мобилизации и упадке боевого духа в ВСУ

Боевой дух в украинской армии сильно упал по сравнению с 2022 годом из-за большого числа убитых и раненых военных, жесткая мобилизация по всей Украине является этому доказательством, рассказал военнопленный Александр Ляшенко. Об этом пишет РИА Новости.

Попавший в российский плен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) был мобилизован из города Смела Черкасской области. Он оказался в плену на донецком направлении. По словам украинского военного, настроение его сослуживцев менялось в течение года. «Если взять в начале — там была куча добровольцев, боевой дух и так далее, то сейчас уже, конечно, не так. Уже хотят просто чтобы это закончилось», — отметил он.

Пленный добавил, что на Украине идет жесткая мобилизация, это говорит о больших потерях ВСУ. «То есть, если бы было все так хорошо, как нам рассказывают по телевизору, то так бы не гребли всех подряд», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что всех мужчин Николаева без разбора забирают в пункты мобилизации. При этом большинство николаевцев не хотят воевать.

