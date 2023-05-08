В Николаеве сообщили о мобилизации всех мужчин в ВСУ

Подпольщики Николаева заявили, что всех мужчин города мобилизуют без разбора

Всех проживающих в Николаеве мужчин забирают в пункты мобилизации. Об этом РИА Новости рассказал представитель пророссийски настроенных активистов, называющих себя подпольем.

По его словам, представители военкоматов «бесконечно носятся и забирают всех без разбора». При этом большинство николаевцев не хотят воевать, видя уровни потерь в Вооруженных силах Украины (ВСУ), отметил он.

4 мая в СМИ появилась информация, что Министерство обороны Украины намерено снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет. В военном ведомстве уточнили, что из-за ныне установленного призывного возраста большое количество пригодных к службе, но не имеющих статуса военнообязанных граждан, не могут быть рекрутированы в ходе мобилизации. Позднее правительство одобрило соответствующий законопроект.