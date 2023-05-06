Кабмин Украины одобрил проект закона о снижении предельного призывного возраста

Мельничук: на Украине одобрили проект о снижении предельного призывного возраста до 25 лет

Кабмин Украины одобрил законопроект по снижению предельного возраста пребывания призывников на воинском учете с 27 до 25 лет. Это позволит вовлечь больше украинцев к военной службе в ходе мобилизации, рассказал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Законопроектом предусмотрено внесение изменений, направленных на уменьшение предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста», — подтвердил он.

Далее депутатам Верховной рады предстоит рассмотреть принятие законопроекта.

Ранее сообщалось, что в стране до 18 августа было продлено военное положение и всеобщая мобилизация. За принятие данного решения проголосовали 324 депутата.

4 мая в СМИ появилась информация, что Министерство обороны Украины намерено снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет. В военном ведомстве уточнили, что из-за ныне установленного призывного возраста большое количество пригодных к службе, но не имеющих статуса военнообязанных граждан, не могут быть рекрутированы в ходе мобилизации.

В конце марте сообщалось, что в Раде рассматривают возможность использования мессенджеров для отправки повесток для призыва в ВСУ.