На Украине захотели снизить предельный призывной возраст

Минобороны Украины сообщило о планах по снижению предельного призывного возраста до 25 лет

Министерство обороны Украины намерено снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет, передает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на военное ведомство республики.

По заявлению украинского Минобороны, из-за ныне установленного призывного возраста большое количество пригодных к службе, но не имеющих статуса военнообязанных граждан не могут быть рекрутированы в ходе мобилизации.

Иной мотивацией для такого решения стали дополнительные финансовые расходы на медосмотры и увеличение очередей на прохождение военно-врачебной комиссии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в успех контрнаступления Вооруженных сил страны (ВСУ). При этом он оговорился, что не способен гарантировать стопроцентную успешность, так как этого никто не знает.

