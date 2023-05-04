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18:42, 4 мая 2023Бывший СССР

На Украине захотели снизить предельный призывной возраст

Минобороны Украины сообщило о планах по снижению предельного призывного возраста до 25 лет

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Министерство обороны Украины намерено снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет, передает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на военное ведомство республики.

По заявлению украинского Минобороны, из-за ныне установленного призывного возраста большое количество пригодных к службе, но не имеющих статуса военнообязанных граждан не могут быть рекрутированы в ходе мобилизации.

Иной мотивацией для такого решения стали дополнительные финансовые расходы на медосмотры и увеличение очередей на прохождение военно-врачебной комиссии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в успех контрнаступления Вооруженных сил страны (ВСУ). При этом он оговорился, что не способен гарантировать стопроцентную успешность, так как этого никто не знает.

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Алевтина Запольская
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