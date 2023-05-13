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18:01, 13 мая 2023Россия

В центре Москвы при обрушении перекрытий в здании погиб рабочий

СК проводит проверку по факту гибели рабочего при обрушении перекрытий здания в Москве

Фото: Telegram-канал «Столичный СК»

В ходе ремонтных работ в субботу, 13 мая, в здании в центре Москвы погиб человек. Об этом сообщает СК России по городу Москве в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате обрушения перекрытий в здании, расположенном в центре Москвы, пострадали двое рабочих, один из которых скончался, несмотря на медицинскую помощь, оказанную в одной из столичных больниц.

По факту гибели человека следственный отдел по Тверскому району следственного управления по Центральному округу Главного следственного управления СК России по Москве проводит доследственную проверку. Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, изучается строительная документация. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в жилом доме московского Троицка взорвался газовый баллон. Это произошло после того, как 18-летний юноша нашел коробку с баллоном внутри и пнул ее.

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Александра Лисица
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