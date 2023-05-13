Командир спецназа «Ахмат» заявил об активизации ВСУ на некоторых участках фронта
Вооруженные силу Украины (ВСУ) активизировались лишь на определенных участках фронта. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов, передает ТАСС.
По его словам, обстановка существенно не изменилась. «На нашем участке обстановка абсолютно подконтрольная», — уточнил он.
Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что ВСУ активизировались на всей линии боевого соприкосновения. По его словам, украинские военные прощупывают оборону российской армии и ищут в ней слабые места.
Алаудинов в мае предположил, что украинская армия не сможет сделать ничего «сверхъестественного» собственными силами. По его словам, имеющихся сил и средств противника недостаточно, чтобы каким-либо способом поменять историю, ход боевых действий и их итог.