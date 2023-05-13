Командир спецназа «Ахмат» заявил об активизации ВСУ на некоторых участках фронта

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил об активизации ВСУ на некоторых участках фронта

Вооруженные силу Украины (ВСУ) активизировались лишь на определенных участках фронта. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов, передает ТАСС.

По его словам, обстановка существенно не изменилась. «На нашем участке обстановка абсолютно подконтрольная», — уточнил он.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что ВСУ активизировались на всей линии боевого соприкосновения. По его словам, украинские военные прощупывают оборону российской армии и ищут в ней слабые места.

Алаудинов в мае предположил, что украинская армия не сможет сделать ничего «сверхъестественного» собственными силами. По его словам, имеющихся сил и средств противника недостаточно, чтобы каким-либо способом поменять историю, ход боевых действий и их итог.

