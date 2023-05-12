Командир «Ахмата» оценил возможности украинских войск

Командир «Ахмата» Алаудинов: Киев не сделает ничего сверхъестественного своими силами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут сделать ничего «сверхъестественного» собственными силами. Об этом сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, передает РИА Новости.

По его словам, имеющихся сил и средств противника недостаточно, чтобы каким-либо способом поменять историю, ход боевых действий и их итог.

При этом Алаудинов признал, что силы Киева активизировались на артемовском направлении, но получают там достойный отпор российских военных. Командир «Ахмата» заверил, что Россия — слишком мощная держава, чтобы ее могли поколебать какие-то силы в данном формате.

Ранее Алаудинов заявил, что у возглавляемых им подразделений достаточное количество боеприпасов, чтобы не только обороняться от ВСУ, но и вести наступление. Он подчеркнул, что у России «нет повода для того, чтобы бросаться в какую-то панику».