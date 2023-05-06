Командир «Ахмата» оценил запасы боеприпасов для наступления

Командир Алаудинов заявил, что у спецназа «Ахмат» достаточно боеприпасов для наступления

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что у возглавляемых им подразделений достаточное количество боеприпасов, чтобы не только обороняться от Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и вести наступление. Об этом сообщает РИА Новости.

Как считает Алаудинов, такого, чтобы во время военных действий всего всегда хватало, не было, нет и не будет никогда.

«Сказать, что у нас какое-то сверхъестественное количество боеприпасов, мы об этом не скажем, но достаточное для того, чтобы мы могли твердо обороняться и еще ежедневно наступать в направлении врага — я считаю, что этого достаточно», —оценил он запасы, подчеркнув, что «нет повода для того, чтобы мы бросались в какую-то панику».

Говоря о бойцах частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и ее основателе Евгении Пригожине, Алаудинов назвал их «достойными сынами нашего Отечества» и патриотами России. «Наверное, крик души — это когда ты видишь какое-то количество своих бойцов, которые погибают, получается так, что нервы не железные», — добавил он.

Ранее Пригожин на видео показал потери, понесенные ЧВК за один день, а также потребовал от Минобороны России предоставить больше снарядов. Он заявил, что входящие в ЧВК «Вагнер» бойцы покинут Артемовск (украиснкое название — Бахмут) 10 мая в случае нехватки боеприпасов.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров в обращении к министру обороны России Сергею Шойгу пообещал, что если ЧВК действительно покинет территорию города, то на их место придут военные чеченского спецназа «Ахмат».