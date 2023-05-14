Человек погиб при взрыве снаряда на пункте приема металла в российском городе

РЕН ТВ: один человек погиб при взрыве снаряда на пункте приема металлолома в Уфе

Один человек погиб при взрыве артиллерийского снаряда на территории частного пункта приема металлолома в Уфе. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, взрыв прогремел днем 14 мая. Прибывшие на место саперы Росгвардии выяснили, что произошла детонация взрывателя артиллерийского снаряда. Личность погибшего сейчас устанавливается. Помещение повреждений не получило.

Как пишет издание, при осмотре места происшествия силовики обнаружили четыре взрывателя, три из которых были в разобранном состоянии. Сейчас правоохранители выясняют, каким образом части артиллерийского снаряда попали на пункт приема металлолома.

Ранее в Челябинске задержали 23-летнего рецидивиста, который испытывал самодельное взрывное устройство и устроил взрыв в лесу. Как стало известно, безработный россиянин изготовил бомбу в своей квартире, используя четыре портативных газовых баллона, взрывчатое вещество, полимерный корпус и детонатор.