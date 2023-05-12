Россиянина задержали после испытания самодельного взрывного устройства

В Челябинске рецидивист устроил взрыв при испытании самодельного взрывного устройства

В Челябинске 23-летний рецидивист испытывал самодельное взрывное устройство (СВУ) и устроил взрыв в лесу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Безработный мужчина изготовил бомбу в своей квартире на улице Бородинской, используя четыре портативных газовых баллона, взрывчатое вещество, полимерный корпус и детонатор. После этого он решил опробовать его и пошел в Каштакский бор.

Громкий звук взрыва привлек внимание местных жителей. Они вызвали полицию, которая оперативно задержала взрывника на месте испытаний, пишет Telegram-канал «112».

Правоохранительные органы предполагают, что задержанный готовился к совершению диверсии. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении СВУ. Мужчину отправили в СИЗО.