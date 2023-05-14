Бегство ВСУ из высотки Артемовска после удара российских военных попало на видео

«Российская газета» показала видео с бегством ВСУ из высотки Артемовска после удара ВС РФ

Бегство солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из высотки в Артемовске (украинское название — Бахмут) после удара российских военнослужащих попало на видео. Соответствующие кадры были обнародованы на сайте «Российской газеты».

На видео показан подъезд многоэтажного дома в Артемовске, в котором находятся украинские военные. После того, как ракета попадает в высотку, весь подъезд оказывается в пыли. Не разбирая дороги, украинские бойцы пытаются покинуть опасное место и перебежать в другое. По пути некоторые из них падают.

По сведениям «Российской газеты», под контролем ВСУ осталась узкая полоса высотной застройки на западе Артемовска.

13 мая в Минобороны рассказали, что российские военные освободили квартал в северо-западной части Артемовска. Тогда отмечалось, что объект удалось взять при поддержке десантных войск, которые сковывали действия противника с флангов.

До этого на донецком направлении была уничтожена украинская радиолокационная система. Удар нанесло подразделение «Юга» по наводке разведчика батальона «Спарта».