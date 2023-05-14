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13:30, 14 мая 2023Россия

Полковник Бровко погиб при отражении атаки ВСУ в ДНР

Минобороны РФ: замкомандира корпуса Бровко погиб при отражении атаки ВСУ в ДНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) героически погиб заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что Бровко погиб при отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он получил множество осколочных ранений. Бровко руководил действиями личного состава, находясь на одном из участков отражения атак противника.

Ранее сообщалось, что при отражении трех атак ВСУ к югу от населенного пункта Красное в Донецкой народной республике погиб командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров. Полковник находился на передовой и лично командовал боем, сообщили в Минобороны РФ.

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Илона Палей
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