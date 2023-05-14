Российская армия пресекла действия двух диверсионных групп ВСУ под Харьковом

МО РФ заявило о пресечении действий двух диверсионных групп ВСУ в селах под Харьковом

Российская армия пресекла действия двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в двух селах под Харьковом. Об этом сообщили журналистам в воскресенье, 14 мая, в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что диверсионная деятельность была прервана в харьковских населенных пунктах Ивановка и Двуречная.

Кроме того, на купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии западной группировки войск была поражена живая сила и техника ВСУ в Харьковской области и Луганской народной республике.

По сведениям Минобороны, на том же направлении потери армии Украины составили: более 100 военных, пять автомобилей, гаубица Д-20, а также противотанковая пушка «Рапира».

11 мая российское оборонное ведомство отчиталось о пресечении действий украинской ДРГ на купянском направлении. Тогда же, по сведениям Минобороны, ВСУ потеряли до 125 бойцов, четыре автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Также в районе села Нескучное российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов 67-й механизированной бригады украинских войск.