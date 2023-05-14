Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:25, 14 мая 2023Россия

Российская армия пресекла действия двух диверсионных групп ВСУ под Харьковом

МО РФ заявило о пресечении действий двух диверсионных групп ВСУ в селах под Харьковом

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российская армия пресекла действия двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в двух селах под Харьковом. Об этом сообщили журналистам в воскресенье, 14 мая, в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что диверсионная деятельность была прервана в харьковских населенных пунктах Ивановка и Двуречная.

Кроме того, на купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии западной группировки войск была поражена живая сила и техника ВСУ в Харьковской области и Луганской народной республике.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

По сведениям Минобороны, на том же направлении потери армии Украины составили: более 100 военных, пять автомобилей, гаубица Д-20, а также противотанковая пушка «Рапира».

11 мая российское оборонное ведомство отчиталось о пресечении действий украинской ДРГ на купянском направлении. Тогда же, по сведениям Минобороны, ВСУ потеряли до 125 бойцов, четыре автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Также в районе села Нескучное российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов 67-й механизированной бригады украинских войск.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о массовых попытках ВСУ прорвать оборону у Артемовска
Жена футболиста Тарасова показала результат операции по увеличению груди
Под Николаевым уничтожили склад боеприпасов украинской группировки «Херсон»
Избившего до смерти жену россиянина признали невменяемым
Российские военные сбили украинский самолет Су-27 и еще 18 беспилотников
Фитнес-эксперт назвал пять приводящих к появлению складок на животе привычек
Германия пообещала привлечь Россию к ответу за действия на Украине
Минобороны сообщило о гибели двух полковников при отражении атак ВСУ
Москвичи застряли в турецкой столице
Дзюба пропустит матч «Локомотива» против «Крыльев Советов»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.