Минобороны заявило о пресечении действий украинской ДРГ на купянском направлении

Российские военнослужащие пресекли действия диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в четверг, 11 мая, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что украинские диверсанты работали в районе села Ивановка в Харьковской области.

За сутки на данном направлении Западная группировка Вооруженных сил России нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная и Тимковка в Харьковской области, а также в районе поселка Новоселовское в Луганской народной республике (ЛНР).

По данным оборонного ведомства, за сутки ВСУ потеряли до 125 бойцов, четыре автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Акация». В районе села Нескучное российские военные уничтожили склад боеприпасов 67-й механизированной бригады украинских войск.

10 мая сообщалось, что российские войска пресекли деятельность пяти украинских ДРГ на купянском направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.