МО РФ заявило о пресечении деятельности пяти украинских ДРГ на купянском направлении

На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 10 мая, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

Там уточнили, что удары по позициям противника были нанесены в районах населенных пунктов Тимковка, Синьковка, Загоруйковка и Табаевка Харьковской области. Также были пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

По данным Минобороны, за сутки потери украинской стороны на данном направлении составили до 50 бойцов, две боевые бронированные машины, а также одна самоходная артиллерийская установка «Акация».