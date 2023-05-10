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14:23, 10 мая 2023Россия

Российская армия пресекла деятельность пяти украинских ДРГ на одном направлении

МО РФ заявило о пресечении деятельности пяти украинских ДРГ на купянском направлении

Фото: РИА Новости

На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 10 мая, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

Там уточнили, что удары по позициям противника были нанесены в районах населенных пунктов Тимковка, Синьковка, Загоруйковка и Табаевка Харьковской области. Также были пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

По данным Минобороны, за сутки потери украинской стороны на данном направлении составили до 50 бойцов, две боевые бронированные машины, а также одна самоходная артиллерийская установка «Акация».

Евгения Куликова
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Российская армия пресекла деятельность пяти украинских ДРГ на одном направлении
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