В Минобороны отчитались о потерях ВСУ на двух направлениях

В МО заявили об уничтожении 120 бойцов ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли более 120 бойцов на южнодонецком и запорожском направлениях. О понесенных противником на двух направлениях потерях отчитались в Минобороны России в воскресенье, 14 мая.

Как уточнили в ведомстве, российские военные из группировки войск «Восток» атаковали позиции ВСУ близ населенных пунктов Великая Новоселка, Никольское, Шевченко и Водяное Донецкой народной республики (ДНР), а также Малая Токмачка и Полтавка Запорожской области.

Кроме того, близ населенного пункта Сладкое в Запорожской области была ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа.

Отмечается, что украинские военные также лишились самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и четырех автомобилей.

Ранее 14 мая стало известно, что в Запорожской области российская авиация нанесла удар по позициям украинских войск в районе города Гуляйполе.