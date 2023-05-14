В Запорожской области нанесли авиаудар по позициям украинских войск

Рогов сообщил об авиаударе по позициям украинских войск в Запорожской области

В Запорожской области российская авиация нанесла удар по позициям украинских войск в районе города Гуляйполе. Об этом в субботу, 14 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу запорожского движения «Мы вместе с Россией».

По словам Рогова, целью были места дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), склады их оружия и боеприпасов. Таким образом российские военные не допускают скопления техники и припасов на линии боевого соприкосновения.

В настоящее время под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области. По итогам референдума она в сентябре 2022 года стала субъектом РФ, однако Киев результаты не признал. Ранее Рогов заявил, что спецслужбы Украины усилили террористическую активность в Запорожской области.