Бастрыкин выступил за необходимость блогерам-коучам подтверждать профпригодность

Бастрыкин: блогеров-коучев необходимо обязать подтверждать свою профпригодность

Авторов курсов личностного роста необходимо обязать подтверждать свою профпригодность. Такое мнение высказал председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, его слова приводит ТАСС.

Глава СКР считает, что деятельность блогеров-коучей требует правового регулирования. При этом к компетенциям организаторов такого рода обучения должны быть установлены определенные требования.

Такое обязательство Бастрыкин считает правильным добавить в законопроект, уже внесенный в Госдуму. Он предполагает, что авторы курсов должны будут предоставлять участникам свою программу и уведомление от федеральных органов власти о начале деятельности.

Ранее Бастрыкин раскрыл выплаченную блогершей Еленой Блиновской сумму налогов. По его словам, создательница «Марафона желаний» погасила лишь сотую часть задолженности.