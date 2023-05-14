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19:58, 14 мая 2023Россия

Бастрыкин выступил за необходимость блогерам-коучам подтверждать профпригодность

Бастрыкин: блогеров-коучев необходимо обязать подтверждать свою профпригодность

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Авторов курсов личностного роста необходимо обязать подтверждать свою профпригодность. Такое мнение высказал председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, его слова приводит ТАСС.

Глава СКР считает, что деятельность блогеров-коучей требует правового регулирования. При этом к компетенциям организаторов такого рода обучения должны быть установлены определенные требования.

Такое обязательство Бастрыкин считает правильным добавить в законопроект, уже внесенный в Госдуму. Он предполагает, что авторы курсов должны будут предоставлять участникам свою программу и уведомление от федеральных органов власти о начале деятельности.

Ранее Бастрыкин раскрыл выплаченную блогершей Еленой Блиновской сумму налогов. По его словам, создательница «Марафона желаний» погасила лишь сотую часть задолженности.

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Илона Палей
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