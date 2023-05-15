Крупнейший алмазодобытчик в мире АЛРОСА сменит гендиректора

Компания АЛРОСА, крупнейший алмазодобытчик в мире, сменит генерального директора. На эту должность наблюдательный совет рассмотрит кандидатуру Павла Маринычева, сообщает РБК со ссылкой на заявление компании.

Он может занять место Сергея Иванова. В компании объяснили, что перестановки связаны с планирующимся уходом Иванова с данной позиции. Решение о назначении Маринычева будет вынесено на заседание совета в ближайшее время. Иванов при этом останется в набсовете и продолжит консультировать акционеров и менеджеров по актуальным вопросам стратегии развития компании.

Мариничев с 2016 года возглавляет один активов группы «Алмазы Анабара», до этого он занимал должность первого зампредседателя правительства республики Саха (Якутия).