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11:06, 15 мая 2023Экономика

АЛРОСА сменит гендиректора

Крупнейший алмазодобытчик в мире АЛРОСА сменит гендиректора

Фото: Юрий Смитюк /ТАСС

Компания АЛРОСА, крупнейший алмазодобытчик в мире, сменит генерального директора. На эту должность наблюдательный совет рассмотрит кандидатуру Павла Маринычева, сообщает РБК со ссылкой на заявление компании.

Он может занять место Сергея Иванова. В компании объяснили, что перестановки связаны с планирующимся уходом Иванова с данной позиции. Решение о назначении Маринычева будет вынесено на заседание совета в ближайшее время. Иванов при этом останется в набсовете и продолжит консультировать акционеров и менеджеров по актуальным вопросам стратегии развития компании.

Мариничев с 2016 года возглавляет один активов группы «Алмазы Анабара», до этого он занимал должность первого зампредседателя правительства республики Саха (Якутия).

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Платон Щукин
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