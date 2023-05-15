Байден прокомментировал президентские выборы в Турции

Байден в свете выборов в Турции заявил, что в этом регионе и так достаточно проблем

Президент США Джо Байден впервые прокомментировал президентские выборы в Турции. Своим мнением он поделился в беседе с журналистами в штате Делавэр, передает ТАСС.

Американский лидер выразил надежду, что «победит тот, кто победит». При этом он отметил, что в этом регионе хватает других трудностей.

«В этой части мира достаточно проблем», — сказал Байден.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сохранил лидерство на выборах главы государства после подсчета свыше 95 процентов голосов. После обработки бюллетеней Эрдоган набирает 49,76 процента голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 44,49 процента голосов.

Голосование началось в воскресенье, 14 мая, в 8:00 и продолжалось до 17:00 (время совпадает с московским). Выборы проходили на территории 81 провинции страны.