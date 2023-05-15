Бездомная модель осталась жить на улице из-за особенности организма

Модель Лони Уилсон осталась жить на улице из-за болей в теле от электричества в доме

Бывшая американская модель Лони Уилсон стала бездомной и объяснила, почему осталась жить на улице. Интервью с ней публикует New York Post.

39-летняя манекенщица, которая ранее сотрудничала с такими журналами, как Glam Fit, Flavour и Iron Man, лишилась недвижимости из-за долгов, возникших у нее в браке со звездой «Спасателей Малибу», актером Джереми Джексоном. Выяснилось, что пара тратила баснословные суммы на роскошную жизнь, но вскоре у них отобрали имущество из-за отсутствия денег на погашение задолженностей.

По словам Уилсон, именно экс-супруг виноват в том, что ей приходится жить на улице. «Мой брак поставил меня в такое положение. Но теперь у меня нет желания жить в доме, потому что мое тело болит от электричества. На протяжении года кое-кто бил меня током», — рассказала собеседница об особенности своего организма, не уточнив при этом, кто издевался над ней упомянутым способом.

Вдобавок героиня материала заявила, что ей часто предлагают помощь, которую она не просит. «Никто не сможет мне помочь. Моя жизнь пошла не так, как мне хотелось бы, но мне все равно. Всегда бывают хорошие и плохие дни», — высказалась она в заключение. При этом известно, что Уилсон также страдает от алкогольной и наркотической зависимостей.

В феврале 2019 года бездомной стала другая бывшая топ-модель — Настасия Урбано. На тот момент 57-летняя женщина была не в состоянии платить по счетам и пребывала в депрессии. Ей приходилось ночевать в помещениях банков, где клиентам предоставляют круглосуточный доступ к банкоматам.