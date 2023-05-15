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13:37, 15 мая 2023Россия

Российские войска ликвидировали две украинские ДРГ в ЛНР

Минобороны отчиталось о ликвидации двух украинских ДРГ в Луганской народной республике

Фото: РИА Новости

Российские войска ликвидировали две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Подразделениями 76-й десантно-штурмовой дивизии в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили, что за сутки российские войска уничтожили более 75 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), две боевые бронированные машины, три пикапа, одну самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также гаубицу Д-30.

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Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли более 120 бойцов на южнодонецком и запорожском направлениях. Там уточнили, что российские военные из группировки войск «Восток» атаковали позиции ВСУ в Донецкой народной республике и в Запорожской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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