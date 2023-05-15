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11:05, 15 мая 2023Мир

Шансы Эрдогана на победу во втором туре президентских выборов оценили

Политолог Леви предрек Турции протесты при любом исходе президентских выборов
СюжетВыборы в Турции

Фото: Umit Bektas / Reuters

Шансы действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на победу во втором туре президентских выборов составляют около 50 процентов, так же, как и у его оппонента. Вместе с тем, позиции Эрдогана можно считать чуть более крепкими ввиду того, что он готов предложить стране стабильность. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Леви.

«Строго говоря, сейчас шансы на победу Эрдогана и оппозиции где-то 50 на 50. Соответственно, ожидать, что второй тур будет легким и бесконфликтным не приходится, — сказал Леви. — Вместе с тем я полагаю, что у Эрдогана чуть более сильная позиция. Он может предложить стабильность, продолжение текущей политики. А оппозиция — весну, реформы».

Политолог заметил, что, хотя турецкое общество и устало от Эрдогана, тяготеет к обновлениям, все же стремление к спокойной экономической ситуации в нем превалирует. Леви добавил, что в конечном итоге результат выборов может определить информационная накачка общества и агитация.

Из всего числа проголосовавших порядка 10 процентов еще колеблются, именно на них будут работать телевидение, концерты, пропаганда, агитация

Дмитрий Левиполитолог

Леви также допустил, что при любом исходе выборов Турцию ждут протесты ввиду того, что голоса за двух кандидатов разделились практически поровну.

«Каждая сторона убеждена в своей победе, так что выступления будут. Неслучайно оба кандидата призывали сторонников не расходиться», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Голосование прошло в воскресенье, 14 мая. Выборы проходили на территории 81 провинции Турции и в других странах. Обработаны 99,9 процента бюллетеней. Эрдоган получил 49,34 процента голосов, Кылычдароглу — 45 процентов. Для победы в первом туре кандидат должен получить 50 процентов плюс один голос. В связи с этим принято решение о проведении второго тура, он состоится 28 мая.

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Наталия Белова
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