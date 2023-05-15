Эрдоган предрек себе победу на президентских выборах

Президент Турции Эрдоган заявил, что победит во втором туре выборов 28 мая

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил сограждан, проголосовавших за него на президентских выборах, и пообещал одержать победу во втором туре. Его слова опубликованы в Twitter.

«Как политик, который никогда не знал никакой силы, кроме воли нации, и не отклонялся от направления, прочерченного нацией, я уважаю эту волю, проявленную на избирательных участках», — написал Эрдоган. В обращении он не только предрек свою победу по итогам выборов, но и пообещал, что будет исполнять свои обязанности вплоть до второго тура.

По последним подсчетам, нынешний лидер страны получил 49,51 процента голосов, его соперник из оппозиционного блока «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу — 44,88 процента.

Второй тур президентской гонки назначен на 28 мая.