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20:08, 15 мая 2023Мир

Эрдоган предрек себе победу на президентских выборах

Президент Турции Эрдоган заявил, что победит во втором туре выборов 28 мая

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил сограждан, проголосовавших за него на президентских выборах, и пообещал одержать победу во втором туре. Его слова опубликованы в Twitter.

«Как политик, который никогда не знал никакой силы, кроме воли нации, и не отклонялся от направления, прочерченного нацией, я уважаю эту волю, проявленную на избирательных участках», — написал Эрдоган. В обращении он не только предрек свою победу по итогам выборов, но и пообещал, что будет исполнять свои обязанности вплоть до второго тура.

По последним подсчетам, нынешний лидер страны получил 49,51 процента голосов, его соперник из оппозиционного блока «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу — 44,88 процента.

Второй тур президентской гонки назначен на 28 мая.

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Елизавета Наумова
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