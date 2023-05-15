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03:13, 15 мая 2023Мир

Эрдоган напугал избирателя на одном из избирательных участков

Президент Турции Эрдоган напугал избирателя на одном из избирательных участков
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напугал избирателя на одном из избирательных участков в Стамбуле. Кадры опубликованы на Youtube-канале TGRT Haber TV.

На видео показано, как действующий президент страны стоит в очереди к урнам для голосования. Перед ним — мужчина в синей куртке, который не знает, кто находится позади него.

Мужчина обернулся, заметил Эрдогана и подпрыгнул от неожиданности. Эрдоган и избиратель обмениваются парой фраз. Также турецкий лидер пообщался с сыном мужчины.

Голосование началось в воскресенье, 14 мая, в 8:00 и продолжалось до 17:00 (время совпадает с московским). Выборы проходили на территории 81 провинции страны. За президентский пост боролись три кандидата — действующий глава государства Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган от политического объединения «Альянс АТА».

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Юлия Мискевич
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