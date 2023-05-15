Во Франции прокомментировали вопрос о передаче Украине западных истребителей

Politico: Париж считает обсуждение вопроса о передаче Украине истребителей преждевременным

Обсуждение вопроса о поставках Киеву истребителей западного производства является преждевременным, сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в современных средствах ПВО и вооружениях для обеспечения наземных операций. О позиции Парижа сообщает журнал Politico со ссылкой на представителя администрации президента Франции.

«Обсуждение [передачи современных истребителей] немного преждевременно. [Париж считает что то, в чем нуждается Украина сейчас,] — это машины, бронетехника, танки и артиллерия. Франция продолжит поставки <…> Киеву будет предложено больше самых современных систем», — говорится в цитате источника.

Ранее из совместного заявления президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского стало известно, что Франция в ближайшие недели обучит несколько украинских батальонов и оснастит их десятками бронемашин и колесными танками AMX-10RC. Также Макрон заявил, что Франция намерена сосредоточить усилия на поддержке потенциала противовоздушной обороны Украины, «чтобы защитить ее население от российских ударов».

