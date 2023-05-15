Семья приготовила лягушек на барбекю и погубила пятилетнего ребенка

Phil Star: пятилетний ребенок съел жаренную на решетке лягушку и скончался

Пятилетний ребенок в городе Диполог, Филиппины, съел приготовленную на решетке лягушку и скончался. Об этом сообщает Phil Star.

Семья ребенка решила устроить барбекю и приготовила жареных лягушек. В результате пятилетний мальчик умер, его четверо братьев и сестер были госпитализированы. По данным Городского управления по снижению риска стихийных бедствий, пострадавшие до сих пор находятся в больнице.

В офисе мэра Диполога Дарела Уи сообщили, что городская администрация окажет помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что жительница индийского города Мумбаи отвлеклась на телевизор, случайно съела помидор с крысиным ядом и умерла. Она пропитала помидоры крысиным ядом, чтобы истребить живущих в ее доме крыс.

