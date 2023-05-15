«Известия»: на границе России с Китаем выстроилась очередь из фур в десять километров

На границе России с Китаем образовалась огромная очередь из фур, которые никак не могут попасть в КНР, чтобы забрать товары. Вереница машин растянулась на семь-десять километров, об этом сообщили «Известия», побывав на Забайкальском пункте пропуска.

Как уточняется, на месте очень напряженная атмосфера: водители нападают друг на друга. При этом движение в живой очереди медленное, около десяти машин в день. Сами дальнобойщики оценили, что потребности в пропускной способности приграничного пункта около 300 машин в день. Следовательно, в ожидании можно провести несколько недель.

Как указали журналисты, на границе не работает электронная очередь, декларации не оформляются, как раньше, в короткие сроки. По словам представителя одного из местных профсоюзов, проезд без препятствий для одной фуры в среднем стоит 250 тысяч рублей.

Также подчеркивается, что Забайкальский пункт пропуска — самый проблемный, он граничит с китайским уездом Маньчжурия. В начале мая там уже была зафиксирована вереница их фур на десять километров. Пробки возникали из-за конфликтов между водителями.

В феврале многокилометровую пробку из фур зафиксировали на границе Польши и Белоруссии. Время ожидания в очереди в среднем достигала 63 часа.

За несколько дней до этого глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что решил ограничить движение грузовиков на последнем работающем пункте пропуска с Белоруссией — «Кукурыки — Козловичи».