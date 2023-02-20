На границе Польши и Белоруссии появились пробки из фур в десятки километров

Rzeczpospolita: очередь из фур из Польши в Белоруссию растянулась на 60 километров

Из-за целого ряда закрытых пограничных переходов на границе Польши и Белоруссии очередь из фур на единственном из них растянулась на 60 километров. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

Водители сообщают, что время ожидания в среднем достигает 63 часа. «Пограничные службы работают в том же темпе, как и в прежние недели. Ничего не изменилось. Не видно [в обозримой перспективе] никаких идей, чтобы улучшить ситуацию», — рассказал Тадеуш Гаевник, представитель польской ассоциации перевозчиков.

Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что решил ограничить движение грузовиков на последнем работающем пункте пропуска с Белоруссией — «Кукурыки — Козловичи». Решение вступит в силу 21 февраля.

В середине февраля власти Белоруссии решили ограничить въезд польским грузовым автомобилям и тягачам в ответ на закрытие страной погранперехода в Бобровниках. Кроме того, МИД вызвал временного поверенного в делах Польши Кшиштофа Ожанна.