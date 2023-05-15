Стало известно о ликвидации воевавшего на стороне ВСУ футболиста

«РВ»: в зоне проведения СВО погиб воевавший на стороне ВСУ футболист Михаил Цымбалюк

В боях в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО) погиб сражавшийся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и известный в спортивных кругах футболист-любитель Михаил Цымбалюк, который являлся лучшим бомбардиром Ровенской области, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ») со ссылкой на украинские ресурсы.

«Миша Цымбалюк был одним из лучших бомбардиров и игроков Ровенского района, также участвовал во многих футбольных соревнованиях области и Украины», — сказано на странице «Группы любителей футбола Ровенского района» в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Данных о том, когда именно и при каких обстоятельствах погиб футболист, не приводится.

Ранее стало известно, что российские войска ликвидировали грузинского наемника Ника Джикашвили, воевавшего на стороне ВСУ. Он воевал в «Грузинском интернациональном легионе» и погиб в результате артиллерийского обстрела Вооруженных сил России на луганском направлении.