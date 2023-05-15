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13:21, 15 мая 2023Силовые структуры

Устроившая стрельбу в детсаду Красноярска россиянка частично признала вину

Убившая отца и устроившая стрельбу в детсаду Красноярска россиянка частично признала вину

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Красноярский краевой суд начал рассмотрение по существу дела 19-летней Полины Дворкиной, обвиняемой в убийстве отца и стрельбе в детском саду. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в ходе первого судебного заседания россиянка частично признала вину. Девушка попросила провести рассмотрение ее дела в закрытом режиме, но судья отклонил ходатайство. Суд допросил свидетелей преступления.

15 мая суд начал рассматривать по существу резонансное уголовное дело о стрельбе в детском саду Красноярска.

Днем 28 марта 2022 года жительница Красноярска застрелила из ружья отца в квартире, в которой они жили, а затем отправилась в детсад. Там она собиралась застрелить всех детей мужского пола. Внутри здания ее обезвредила воспитатель, заметившая оружие под пальто девушки. Во время задержания прозвучал выстрел, пуля попала в стену. Никто не пострадал.

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Владимир Седов
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