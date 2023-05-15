Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:25, 15 мая 2023Силовые структуры

Суд начал рассмотрение дела устроившей стрельбу в детсаду Красноярска россиянки

Суд рассматривает дело Дворкиной, устроившей стрельбу в детском саду Красноярска

Фото: pixabay.com

Суд начал рассмотрение дела 19-летней россиянки, устроившей стрельбу в детсаду Красноярска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

«Обвинительное заключение по резонансному уголовному делу утвердил заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин», — рассказали в ведомстве.

Полина Дворкина обвиняется по статье об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. В ходе допроса она пояснила, что «намеревалась совершить убийство детей мужского пола», рассказали в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, днем 28 марта 2022 года жительница Красноярска застрелила из ружья отца в квартире, в которой они жили, а затем отправилась в детсад. Внутри здания ее обезвредила воспитатель, заметившая оружие под пальто девушки. Во время задержания прозвучал выстрел, пуля попала в стену. Никто не пострадал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Франция в ближайшие недели оснастит ВСУ танками и бронемашинами. Что еще пообещал Макрон Зеленскому?
Суд начал рассмотрение дела устроившей стрельбу в детсаду Красноярска россиянки
Российский ребенок поел шашлык и заразился опасным заболеванием
В Совфеде раскритиковали слова Шольца о мире на Украине на условиях России
Россиянам дали советы для безопасного использования сервисов Google
Курс доллара начал расти
Эль Фэннинг отказали в роли из-за количества подписчиков в соцсети
Врач раскрыла опасность популярного упражнения для плоского живота
В России сократилось количество высоких загрязнений воздуха
В Москве женщина умерла при пожаре в апартаментах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.