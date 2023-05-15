Суд начал рассмотрение дела устроившей стрельбу в детсаду Красноярска россиянки

Суд рассматривает дело Дворкиной, устроившей стрельбу в детском саду Красноярска

Суд начал рассмотрение дела 19-летней россиянки, устроившей стрельбу в детсаду Красноярска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

«Обвинительное заключение по резонансному уголовному делу утвердил заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин», — рассказали в ведомстве.

Полина Дворкина обвиняется по статье об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. В ходе допроса она пояснила, что «намеревалась совершить убийство детей мужского пола», рассказали в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, днем 28 марта 2022 года жительница Красноярска застрелила из ружья отца в квартире, в которой они жили, а затем отправилась в детсад. Внутри здания ее обезвредила воспитатель, заметившая оружие под пальто девушки. Во время задержания прозвучал выстрел, пуля попала в стену. Никто не пострадал.