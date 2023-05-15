В России собрались ввести ГОСТы для спасения планеты

«Известия»: в России готовят стандарты по контролю загрязнения окружающей среды

В России собрались ввести серию ГОСТов для спасения планеты от загрязнения и глобального потепления. О новых стандартах рассказал «Известиям» глава Росстандарта Антон Шалаев.

Речь идет о нормах по выбросам парниковых газов в энергоемких отраслях промышленности, а также блоке стандартов по контролю загрязнения окружающей среды — требования к промышленным предприятиям по анализу качества почвы, воды, воздуха рядом с заводами, обеззараживанию и использованию очищенных сточных вод.

«Разрабатываем и стандарты в обеспечении достоверности измерений и показателей выбросов заводов. Как сегодня можно доверять автоматическим системам мониторинга выбросов, если на них нет соответствующих стандартов?» — заявил Шалаев.

По словам специалиста, новые требования к мониторингу должны вступить в силу в 2023 году. Если профильные ведомства посчитают меру оправданной, они смогут сделать стандарты по контролю выбросов обязательными за счет включения ссылок на стандарты в свои нормативные акты, добавил Шалаев.

Ранее климатолог Алексей Кокорин назвал главную цель России в борьбе с изменением климата. По словам эксперта, в ближайшие десять лет страна должна заниматься ликвидацией лесных пожаров и повышением энергоэффективности. При этом главной целью для мира в борьбе с глобальным потеплением специалисты назвал отказ от угольной энергетики.