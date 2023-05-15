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18:35, 15 мая 2023Путешествия

Турист в Испании изнасиловал подругу сына и был арестован полицией в аэропорту

Полиция Магалуфа арестовала британского туриста за изнасилование подруги сына в отеле

Фото: Jens Schlueter / Reuters

Британский турист был арестован в аэропорту Испании по подозрению в изнасиловании подруги сына в отеле. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в одной из гостиниц города Магалуф. Со слов пострадавшей, пока сын подозреваемого находился на вечеринке, мужчина пробрался к нему в номер через смежную дверь, в котором спала подруга сына. Он принудил девушку к сексу, после чего та сбежала и обратилась в полицию.

В ходе расследования правоохранители обнаружили, что мужчина поспешно собрал вещи и выселился из гостиницы. Его арестовали во время посадки на рейс до Великобритании спустя несколько часов после произошедшего. Имя задержанного не сообщается. Известно, что ему 45 лет.

Ранее британский бизнесмен изнасиловал 20-летнюю стюардессу в отеле на острове Барбадос и пошел под суд. Инцидент произошел в пятизвездочной гостинице, где члены экипажа British Airways остановились перед возвращением в Лондон.

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Зарина Дзагоева
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