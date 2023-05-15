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09:15, 15 мая 2023Экономика

В России предложили наказывать блогеров за советы по инвестициям

Член совета директоров ЦБ Мамута предложил наказывать блогеров за незаконные инвестсоветы

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Центробанк (ЦБ) выступает за усиление ответственности за незаконные инвестиционные советы. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме заявил член совета директоров Банка России Михаил Мамута. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Мамуты, россияне часто жалуются на людей, которые называют себя инвестсоветниками, но не являются участниками финансового рынка и не числятся в перечне экспертов, который ведет Центробанк. Граждане следуют советам таких экспертов и в результате теряют деньги. Последствия незаконных инвестиционных советов близки к злоупотреблению правом, но, чтобы их не допустить, нужны системные решения, добавил представитель регулятора.

«Очень часто эти якобы советники подталкивают к вложению денег в нерегулируемые компании — это большая проблема, которая называется "псевдодоверительное управление", "псевдоброкеридж"», — объяснил Мамута.

В России необходимо усовершенствовать регулирование института инвестиционных советников и запретить привлекать денежные средства граждан в компании, которые не находятся под надзором ЦБ. Также нужно постоянно вести просветительскую работу в области инвестиционной грамотности, добавил эксперт.

В марте Центробанк на полгода продлил запрет на продажу иностранных акций неквалифицированным инвесторам. Запрет будет действовать до вступления в силу постоянного запрета на подобные операции. Эту меру объяснили заботой о вложениях неквалифицированных инвесторов, так как за год в результате санкций Евросоюза и США более пяти миллионов россиян лишились доступа к заблокированным иностранным активам.

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Вячеслав Агапов
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