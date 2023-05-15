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19:58, 15 мая 2023Забота о себе

Невролог предупредил об опасном виде головной боли

Невролог Евдокимов: головная боль при раке особенно опасна и нарастает постепенно

Фото: Malachi Cowie / Unsplash

Иногда головные боли могут быть особенно опасны, поскольку свидетельствуют о тяжелом заболевании, предупредил врач-невролог Александр Евдокимов. Об опасном виде головной боли он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

Наиболее часто, по словам Евдокимова, причиной неприятных ощущений является головная боль напряжения. Помимо этого, многие страдают от мигрени, а также случается, что голова болит после травм. «Бывает, что боли появляются после того, как человек падает и ударяется головой. В этом случае нужно обследование, так как некоторые нарушения могут проявляться спустя время», — предупредил невролог.

Однако нередко головные боли бывают связаны и с тяжелыми заболеваниями — например, с развитием рака, и тогда симптомы заболевания нарастают постепенно, отметил врач. «Человек даже необязательно стразу видит проблему, просто обезболивающие лекарства с каждым разом помогают все меньше. Когда появляются очевидные симптомы, как правило, помочь уже невозможно», — констатировал он. По этой причине Евдокимов призвал не игнорировать неприятные ощущения и обязательно своевременно обследоваться при нарастании боли.

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Александра Лисица
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