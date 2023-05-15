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08:06, 15 мая 2023Культура

Эль Фэннинг отказали в роли из-за количества подписчиков в соцсети

Актриса Эль Фэннинг сообщила, что ей отказали в роли из-за числа подписчиков в соцсети
Эль Фэннинг

Эль Фэннинг. Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Американская актриса Эль Фэннинг рассказала, как ей отказали в роли из-за количества подписчиков в социальной сети. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на подкаст Happy Sad Confused.

Знаменитость не пояснила, о каком проекте идет речь. «Я не получила роль в большом проекте, потому что на вкус студии у меня было мало подписчиков. Возможно, была и другая причина, но обратную связь я получила такую», — сказала она.

Эль Фэннинг известна по фильмам «Дождливый день в Нью-Йорке», «Дежа вю», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Супер 8», «Малефисента», «Неоновый демон».

Ранее сообщалось, что актриса Ана де Армас не собирается брать на себя роль Чудо-женщины. Вопрос возник на фоне сообщений, что главы DC Studios Питер Сафран и Джеймс Ганн переосмысливают вселенную DC. «Ну, я считаю, что Галь Гадот отлично справляется со своей задачей. Я думаю, что она должна продолжать это делать», — сказала актриса.

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Марина Совина
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