Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:33, 15 мая 2023Мир

Бразилия заявила о готовности поддержать урегулирование конфликта на Украине

Глава МИД Бразилии Виейра: страна готова поддержать урегулирование конфликта на Украине
Мауро Виейра

Мауро Виейра. Фото: Ton Molina/ Globallookpress.com

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра в интервью телеканалу CNN рассказал о готовности страны поддержать урегулирование конфликта на Украине, присоединившись к тем странам, которые уже поддерживают контакт с Киевом и Москвой.

«Мы готовы присоединиться к другим странам, которые контактировали с обеими сторонами, и продвигать некий вид обсуждений, которые приведут к прекращению огня, приведут к переговорам о мире», — заявил он, подчеркнув необходимость обеих сторон сесть за стол переговоров.

Глава МИД уточнил, что Бразилиа стремится убедить Россию и Украину в том, что им необходимо прекратить военные действия и найти возможность договориться друг с другом.

Ранее стало известно, что бразильская сторона захотела избежать ситуации с принятием итоговой расширенной декларации участников саммита G7 («Большой семерки»), носящей антироссийский характер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США высказались о поставках Украине ракет большой дальности
Польша объяснила причину отказа выслать посла России из страны
В МИД РФ ответили на заявление Макрона о проигрыше России в конфликте на Украине
США введут санкции против военно-технического сотрудничества России и Ирана
Макрон назвал срок обучения пилотов ВСУ во Франции
45-летний мужчина избил прохожего ручным питоном
Пентагон назвал задачу переданных Германии танков Abrams
В ЛНР рассказали о состоянии раненого врио главы МВД после операции
Звезда «Человека-паука» отказался от алкоголя из-за роли психопата
Названы самые бесполезные упражнения для похудения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.