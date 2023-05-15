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20:48, 15 мая 2023Силовые структуры

Юная россиянка умерла после уговоров мигранта попробовать наркотик

В Волгограде мигрант уговорил трех девушек попробовать наркотик, одна из них умерла

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Волгограде следователи задержали 22-летнего уроженца ближнего зарубежья, который уговорил трех девушек попробовать наркотик. Одна из них скончалась. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Мигранту вменяются статьи 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств несовершеннолетнему») и 230 УК РФ («Склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств, повлекшее по неосторожности смерть»).

По данным следствия, в ночь на 10 мая подозреваемый в кафе познакомился с тремя девушками, две из которых несовершеннолетние. В ходе общения он предложил им ради интереса попробовать наркотик. После их согласия молодой человек забрал из гостиницы, где проживал, сверток с запрещенным веществом. Во дворе дома, пообещав девушкам, что им будет приятно, мигрант дал им наркотики. После употребления 17-летняя девушка скончалась.

После ее гибели он скрылся, но его нашли в Астраханской области и задержали. Он заключен под стражу.

В рамках расследования также будет дана правовая оценка законности пребывания мужчины на территории России.

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Любовь Ширижик
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