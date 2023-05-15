Появились кадры с места взрыва в Луганске

В сети появилось видео с места взрыва в центре Луганска

Появилось видео последствий взрыва, случившегося в центре Луганска. Его опубликовало агентство Regnum в своем Telegram-канале.

На кадрах видны выбитые взрывом окна, на земле лежат металлические и каменные обломки.

Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что на месте происшествия работают все профильные ведомства, МЧС и скорая помощь, по предварительным данным, произошел подрыв.

О взрыве в Луганске стало известно днем 15 мая. Отмечается, что взрыв прогремел рядом с местной телерадиокомпанией. В результате случившегося пострадали мирные жители.