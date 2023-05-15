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14:49, 15 мая 2023Бывший СССР

Появились кадры с места взрыва в Луганске

В сети появилось видео с места взрыва в центре Луганска
СюжетВзрыв в Луганске:

Появилось видео последствий взрыва, случившегося в центре Луганска. Его опубликовало агентство Regnum в своем Telegram-канале.

На кадрах видны выбитые взрывом окна, на земле лежат металлические и каменные обломки.

Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что на месте происшествия работают все профильные ведомства, МЧС и скорая помощь, по предварительным данным, произошел подрыв.

О взрыве в Луганске стало известно днем 15 мая. Отмечается, что взрыв прогремел рядом с местной телерадиокомпанией. В результате случившегося пострадали мирные жители.

Алевтина Запольская
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