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04:10, 16 мая 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили об обстреле четырех населенных пунктов со стороны ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку, Донецк, Александровку и Ясиноватую

Фото: Pixabay

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале сообщило об обстреле четырех населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) менее чем за два часа.

Отмечается, что украинские военные атаковали Горловку, Донецк, Александровку, а также Ясиноватую, выпустив в общей сложности 24 снаряда калибра 152 и 155 миллиметров.

Ранее стало известно, что ВСУ 53 раза за сутки обстреляли территорию ДНР. Украинские солдаты совершили обстрелы на донецком, горловском, ясиноватском, волновахском и докучаевском направлениях. В общей сложности было выпущено 309 боеприпасов калибра 152 и 155 миллиметров, погибла одна женщина, девять человек получили ранения разной степени тяжести, а также были разрушены 10 жилых домов.

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Марина Совина
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