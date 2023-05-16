В ДНР сообщили об обстреле четырех населенных пунктов со стороны ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку, Донецк, Александровку и Ясиноватую

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале сообщило об обстреле четырех населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) менее чем за два часа.

Отмечается, что украинские военные атаковали Горловку, Донецк, Александровку, а также Ясиноватую, выпустив в общей сложности 24 снаряда калибра 152 и 155 миллиметров.

Ранее стало известно, что ВСУ 53 раза за сутки обстреляли территорию ДНР. Украинские солдаты совершили обстрелы на донецком, горловском, ясиноватском, волновахском и докучаевском направлениях. В общей сложности было выпущено 309 боеприпасов калибра 152 и 155 миллиметров, погибла одна женщина, девять человек получили ранения разной степени тяжести, а также были разрушены 10 жилых домов.