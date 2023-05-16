Военные США на пенсии оказались должны государству семь миллионов долларов

NBC News: 1,2 тысячи военных США на пенсии должны государству семь миллионов долларов

Более 1,2 тысячи американских военных Военно-морского флота страны (ВМФ США) на пенсии оказались должны государству суммарно около семи миллионов долларов из-за системной ошибки. Об этом пишет NBC News.

Федеральное правительство пытается взыскать деньги, по ошибке переведенные американцам в качестве ежемесячных выплат. Военные получали больше, чем должны были, на протяжении четырех лет. Личные долги варьируются от 35 тысяч до более чем 70 тысяч долларов США.

Агентство, контролирующее выплаты персоналу и пенсионерам Министерства обороны, заявило, что разошлет пострадавшим пенсионерам официальные уведомления о задолженности, содержащие информацию о том, как оплатить долг или запросить отсрочку. При этом некоторые военные в разговоре с изданием признались, что это тяжелый удар и событие, произошедшее не по их вине.

Как напомнило NBC News, в конце апреля армейские чиновники также нашли аналогичную ошибку в системе, в результате которой более 600 офицеров авиации должны отслужить еще три года.